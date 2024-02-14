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17:21, 14 февраля 2024Среда обитания

Предсказано будущее цен на жилье в 2024 году

ДОМ.РФ: рост цен на жилье в 2024 году будет минимальным

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

По итогам текущего года цены на жилье в России вырастут минимально. Будущее рынка недвижимости предсказали эксперты Аналитического центра ДОМ.РФ, передает «Интерфакс».

«Во второй половине года рост цен возобновился и в целом за 2023 год составил 10 процентов. При этом ожидается, что на фоне охлаждения спроса в 2024 году рост цен на жилье будет минимальным», — говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что поддержать покупательский интерес на снижающемся рынке сможет продление семейной ипотеки.

Ожидается, что новостройки почти не подорожают, а вторичные объекты могут подешеветь. По словам руководителя ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, при условии сохранения роста заработных плат населения жилье станет доступнее.

Ранее в ДОМ.РФ заявили, что в 2025-2026 годах цены на квартиры в новостройках обгонят инфляцию, прогнозирующуюся на уровне четырех процентов.

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      Александра Качан
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