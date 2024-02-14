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16:30, 14 февраля 2024Среда обитания

Предсказаны цены на жилье в России

ДОМ.РФ: в 2025-2026 годах цены на новостройки обгонят инфляцию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025-2026 годах цены на новостройки в России обгонят инфляцию, прогнозирующуюся на уровне четырех процентов. Таким прогнозом поделился ДОМ.РФ, передает РБК.

На вторичном рынке жилья цены в 2025-2026 годах будут расти на уровне инфляции. При этом ожидается рост выдачи ипотеки. В 2025-м может быть выдано 1,7 миллиона жилищных кредитов на 5,7 триллиона рублей, в 2026-м — 1,8 миллиона кредитов на 6 триллионов рублей.

Соответственно, увеличатся и запуски новых проектов. В 2025-м запустят объектов общей площадью до 44 миллионов квадратных метров, а в 2026 году — до 46 миллионов «квадратов».

Ранее стало известно, что в Москве на фоне подорожания ипотеки до 60 процентов выросло количество альтернативных сделок с недвижимостью на вторичном рынке. Интерес к таким сделкам оказался на 30 процентных пунктов выше, чем в конце 2023 года. Альтернативную сделку выбирают покупатели, которые не могут приобрести квартиру, используя наличные деньги, либо позволить себе кредит под 17-18 процентов годовых с ежемесячным платежом в 200-300 тысяч рублей.

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      Мария Черкасова
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