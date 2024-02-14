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15:37, 14 февраля 2024Среда обитания

Москвичи нашли способ обойти ипотеку

Спрос на альтернативные сделки в столице вырос до 60 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве на рынке вторичной недвижимости с начала января 2024 года альтернативный формат купили-продажи недвижимости вырос до 60 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Интерес к альтернативным сделкам оказался на 30 процентных пунктов выше, чем в конце 2023 года. Эксперты основной причиной интереса к альтернативному варианту увидели в высоких ипотечных ставках, а также снижении спроса на «вторичку» в три раза.

Альтернативную сделку выбирают покупатели, которые не могут приобрести квартиру, используя наличные деньги, либо позволить себе кредит под 17-18 процентов годовых с ежемесячным платежом в 200-300 тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют проводить такие сделки со специалистами. По их словам, средний срок поиска покупателей, а также проверка подходящего объекта и продажа квартиры занимает до трех месяцев. Если собственник занимается поиском самостоятельно, процесс может затянуться и продлиться больше года.

При этом они перечислили и минусы альтернативных сделок. Обычно их замедляет человеческий фактор. Так, бывает, что все условия с продавцами и покупателями согласованы, при этом у одного из участников появляются личные причины выйти из сделки или потребовать большую доплату за свою квартиру. Риелторы в такой ситуации помогут найти компромисс или организовать сделку с новым участником, сообщила руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее стало известно, что в России за год спрос на вторичное жилье упал на 29 процентов. Сильнее всего квартиры на вторичном рынке разочаровали жителей Челябинска, Москвы и Саратова.

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      Мария Черкасова
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