Россияне отвернулись от вторичного жилья

«Авито»: спрос на готовое жилье в России упал на 29 процентов

Россияне отвернулись от готового жилья. Спрос на вторичные квартиры в стране за год упал на 29 процентов, показало исследование платформы «Авито Недвижимость». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего к вторичному рынку жилья охладели жители Челябинска — там спрос снизился на 44 процента. Схожие показатели продемонстрировали Москва и Саратов. В Санкт-Петербурге при этом, по данным специалистов, интерес сократился лишь на 7 процентов.

Предложение за прошедший год также поредело. Число объявлений о продаже готовых квартир сократилось на 11 процентов. Однокомнатные квартиры стали предлагать на 15 процентов реже, двухкомнатные — на 11 процентов. Предложение студий и крупногабаритного жилья сузилось на 9 процентов. Существенно уменьшилось количество лотов в Москве (на 29 процентов), Казани и Нижнем Новгороде (на 36 процентов в каждом). Исключением стали Краснодар и Новосибирск — там предложение увеличилось в пределах 9 процентов.

В целом по стране, согласно подсчетам аналитиков, квадратный метр в старом фонде подорожал на 10 процентов. Меньше всего цены выросли в Краснодаре (на 2 процента), Калининграде (на 4 процента). В Сочи стоимость жилплощади выросла на 5 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 7 процентов.

Россияне стали отказываться от покупки вторичного жилья из-за невыгодных условий по ипотеке, пояснили эксперты. При нынешних ставках покупатели предпочитают снимать квартиру или приглядываются к новострою, где доступны льготные кредиты. В то же время продавцы малогабаритных лотов уходят на рынок аренды. Таким образом, большую часть предложения составляют многокомнатные квартиры.

Ранее сообщалось, что москвичи стали охотнее скидывать цены на вторичные квартиры. В 2023 году подобные случаи были редкостью. Тогда продавцы изначально выставляли лоты по завышенной стоимости и после переговоров снижали ее до рыночной.