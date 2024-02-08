Москвичи бросились переписывать цены на квартиры

Продавцы жилья в Москве стали охотнее делать скидки на квартиры

Продавцы вторичного жилья в Москве бросились переписывать цены на квартиры и стали охотнее делать скидки. Причиной оказался ослабевающий спрос на объекты, рассказали аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость», пишет РБК.

По данным специалистов, дисконт покупателям готовы предоставить около 20 процентов собственников, чтобы быстрее выйти на сделку. При этом речь идет именно о скидке от рыночной стоимости лота — в 2023 году подобные случаи были редкостью. Тогда с дисконтами проходили большинство сделок на вторичном рынке, но их суть была немного другой — стоимость квартиры в объявлении изначально была слегка завышена и снижалась до уровня рыночной при переговорах.

Причиной такого поведения продавцов стало снижение спроса на жилье на фоне высоких ставок по ипотеке на «вторичку». «В условиях заградительных для большинства потребителей ипотечных ставок на "вторичку" — в среднем 17-18 процентов — и высоких ежемесячных платежей, которые часто достигают 200 тысяч и даже 300 тысяч рублей, спрос на жилье снижается. Опасаясь еще большего сокращения покупательского интереса и падения цен, продавцы охотней идут на дисконт», — пояснила руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. По оценкам эксперта, скидки достигают 10-15 процентов.

В январе 2024 года аналитики не увидели больших скидок на вторичное жилье — дисконт в среднем не превышал трех процентов. Самыми «несговорчивыми» оказались собственники квартир в Челябинске и Воронеже — средний дисконт здесь составил 0,1 и 1,7 процента соответственно.