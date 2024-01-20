Россиян предупредили о маленьких скидках на «вторичку»

«Этажи»: собственники вторичного жилья оказались не готовы к большим скидкам

Россиян предупредили о маленьких скидках на вторичное жилье в январе 2024 года. Сейчас их размер в среднем не превышает 3 процентов, сообщил «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Доступность ипотечных программ на первичном рынке постепенно уменьшается, но большинство собственников жилья в России оказалось не готово к большим скидкам при реализации своих квартир, рассказал эксперт. При этом в ряде городов дисконт на «вторичку» все же начал расти и в отдельных случаях достигает 9 процентов.

Первое место в числе городов с наибольшим средним дисконтом на готовые квартиры заняла Самара, следует из исследования, проведенного агентством «Этажи». Уровень скидки здесь достигал 9,1 процента. На второй строчке разместился Краснодар (8,8 процента), на третьей — Казань (7,2 процента). В первую пятерку вошли также Санкт-Петербург и Москва, где средний размер скидки в среднем составил 6,1 и 5,4 процента.

Самыми «несговорчивыми» оказались собственники квартир в Челябинске и Воронеже — средний дисконт здесь составил 0,1 и 1,7 процента соответственно.

Ранее стало известно, что Москва стала единственным российским городом, где в конце 2023 года снизились цены на готовое жилье. По данным аналитиков платформы «Авито», в последнем квартале прошлого года стоимость таких квартир в столице уменьшилась на 3 процента. Эксперты объяснили это изменением средней площади лотов.