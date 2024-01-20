Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:43, 20 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили о маленьких скидках на «вторичку»

«Этажи»: собственники вторичного жилья оказались не готовы к большим скидкам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиян предупредили о маленьких скидках на вторичное жилье в январе 2024 года. Сейчас их размер в среднем не превышает 3 процентов, сообщил «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Доступность ипотечных программ на первичном рынке постепенно уменьшается, но большинство собственников жилья в России оказалось не готово к большим скидкам при реализации своих квартир, рассказал эксперт. При этом в ряде городов дисконт на «вторичку» все же начал расти и в отдельных случаях достигает 9 процентов.

Первое место в числе городов с наибольшим средним дисконтом на готовые квартиры заняла Самара, следует из исследования, проведенного агентством «Этажи». Уровень скидки здесь достигал 9,1 процента. На второй строчке разместился Краснодар (8,8 процента), на третьей — Казань (7,2 процента). В первую пятерку вошли также Санкт-Петербург и Москва, где средний размер скидки в среднем составил 6,1 и 5,4 процента.

Самыми «несговорчивыми» оказались собственники квартир в Челябинске и Воронеже — средний дисконт здесь составил 0,1 и 1,7 процента соответственно.

Ранее стало известно, что Москва стала единственным российским городом, где в конце 2023 года снизились цены на готовое жилье. По данным аналитиков платформы «Авито», в последнем квартале прошлого года стоимость таких квартир в столице уменьшилась на 3 процента. Эксперты объяснили это изменением средней площади лотов.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Россиян предупредили о маленьких скидках на «вторичку»

      Российская и украинская теннисистки обменялись рукопожатиями на Australian Open

      В Крыму призвали Запад не переступать грань в поддержке Киева

      Хозяин найденного замерзшим кота Твикса пообещал наказать виновных

      Иран вывел на орбиту спутник Soraya

      Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

      Иранский военный погиб после удара Израиля по Сирии

      Хозяева опознали замерзшего кота Твикса и решили обратиться в суд

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше