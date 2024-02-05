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11:45, 5 февраля 2024Среда обитания

Ценам на жилье в России предрекли снижение

Риелтор Апрелев: цены на жилье могут снизиться в 2024 году
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Цены на первичное и вторичное жилье в России могут снизиться в 2024 году на фоне отмены льготной ипотеки и сохранения семейной. Такую динамику стоимости недвижимости предрек почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с KP.RU.

Однако, по словам эксперта, квартиры подешевеют незначительно. При этом, если льготную ипотеку на новостройки под 8 процентов отменят после 1 июля, застройщики будут пытаться продать как можно больше объектов по этой программе к этому сроку и могут предложить выгодные условия.

«Но это будет недолгосрочная история. В итоге сократится спрос и на первичном рынке. Хотя половина спроса, который сейчас обеспечивается адресной ипотекой, конечно, сохранится. Это хорошее подспорье и для застройщиков, они гарантированно сохранят минимум половину объема спроса», — резюмировал риелтор.

Ранее эксперты спрогнозировали, что вторичное жилье в России может подешеветь на 10 процентов за год. В то же время цены на новостройки вряд ли сильно изменятся. На них влияют не столько показатели спроса, сколько себестоимость строительства, пояснили специалисты.

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      Нина Ташевская
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