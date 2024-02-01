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09:31, 1 февраля 2024Среда обитания

Предсказано будущее цен на жилье в России

ИНКОМ-Недвижимость: «вторичка» может за год подешеветь на 10 процентов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жилье во вторичном сегменте рынка может за год подешеветь на 10 процентов и более. Будущее цен на квартиры в России агентству РИА Новости предсказал директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимости Валерий Кочетков.

В то же время цены на новый фонд, по словам эксперта, сильно не изменяться. На них влияют не столько показатели спроса, сколько себестоимость строительства. Возможно снижение стоимости в пределах 5-7 процентов. Однако если девелоперы не урегулируют вопрос банковских комиссий по льготной ипотеке, цены на новостройки могут вырасти на 10-15 процентов.

В январе, несмотря на рост цен, наблюдалось падение спроса на жилую недвижимость — в среднем на 20 процентов, сообщили в агентстве Homeapp. В столице за год спрос на новостройки опустился на 16 процентов. По данным «Авито», активность покупателей жилья ослабла на 26 процентов.

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Интерес покупателей к новостройкам снизился ввиду увеличения первоначального взноса и ограничения максимальной суммы кредита. Спрос сократился также из-за нововведения по субсидированию застройщиками процентной ставки по льготной ипотеке. В то же время продажи вторичных квартир пошли на спад еще в сентябре в связи с подорожанием ипотеки. Даже в традиционно урожайном декабре спрос в этом сегменте рынка был нисходящим, отметили в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». В ипотеку такое жилье сейчас берут лишь в единичных случаях.

Ранее специалисты спрогнозировали повышение стоимости аренды жилья в России. В среднем к концу года цены выросли на 15 процентов. Среди причин подъема стоимости эксперты называют увеличение числа профессиональных игроков на рынке.

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      Виктория Клабукова
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