Ценам на аренду жилья в России предрекли рост

Эксперт по недвижимости Аверс спрогнозировала повышение цен на аренду жилья

По прогнозу эксперта по недвижимости, руководителя агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксении Аверс, в 2024 году стоимость аренды жилья в России продолжит расти. Будущее цен она предсказала в беседе с «Лентой.ру».

Аверс со ссылкой на исследование отметила, что по итогам четвертого квартала 2023 года цены на аренду квартир по России в среднем увеличились на 15 процентов. По ее мнению, повышение стоимости никак не связано с рынком недвижимости в целом.

«Повышение цен на 15 процентов — это даже меньше, чем сейчас инфляция в России, а ставка рефинансирования выше, чем поднятие цен на аренду. Видимо, под конец года цены таким образом скорректировали (...). Аренда просто догоняет общие показатели», — поделилась эксперт.

Она также обратила внимание, что сейчас на рынке аренды увеличилось количество профессиональных игроков — людей, которые специально инвестируют в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду и зарабатывать на этом. «Люди покупали квартиры по дорогой цене даже с учетом льготной ипотеки, чтобы их сдавать. Поэтому они поднимают цену на аренду, чтобы "отбить" вложения», — добавила Аверс.

Что произойдет снижение цен, обратная коррекция на аренду, я не ожидаю. Скорее всего, аренда будет повышаться вслед за всеми ценами и дальше Ксения Аверс эксперт по недвижимости

Ранее стало известно, что стоимость аренды квартир в Москве за 2023 год выросла на 40 процентов, а в Петербурге — на четверть.