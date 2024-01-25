В Москве резко подорожала аренда квартир

«Дом.РФ»: аренда квартир в Москве за год подорожала на 40 процентов

Стоимость аренды квартир в Москве за 2023 год выросла на 40 процентов, а в Петербурге — на четверть. О том, что съемное жилье резко подорожало, со ссылкой на исследование «Дом.РФ» сообщает ТАСС.

По данным аналитиков, в результате увеличения цен размер средней арендной ставки в Москве составил 91 тысячу рублей, а в Петербурге — 44 тысячи рублей. Что касается других регионов России, то там за указанный период аренда квартир прибавила в стоимости 18 процентов, установившись на уровне 35 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что цены на съемное жилье во всех типах городов превзошли не только уровень 2022-го, но и 2020-2021 годов. Причиной столь значительного подорожания они назвали дисбаланс на рынке аренды из-за уменьшения объема предложения — сильнее всего число активных объявлений сократилось в Петербурге (на 70 процентов за год) и Москве. Всего по российским городам по состоянию на 1 января 2024-го этот показатель составлял 44 тысячи, что почти вдвое ниже уровня трех предыдущих лет.

Ранее эксперты «Яндекс Аренды» предсказали, что цены на аренду однокомнатных квартир в Москве в 2024 году резко вырастут.