Аренде «однушек» в Москве предрекли резкое подорожание

Эксперт Жуков: аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать на 15 %

К концу 2024 года аренда однокомнатных квартир в Москве может резко вырасти — примерно на 15 процентов. Такую динамику цен на съемное жилье в столице предрекли в «Яндекс Аренде». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам руководителя сервиса Романа Жукова, способствовать дальнейшему повышению цен будут возвращение релокантов и подорожание ипотеки. «В 2023 году в Россию вернулась значительная часть релокантов, из-за чего увеличилось число потенциальных арендаторов и уменьшилось предложение квартир, которые они сдавали, пока были за границей. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки Банком России сильно увеличился ежемесячный ипотечный платеж при покупке квартиры на вторичном рынке и произошел очередной рост цен на квартиры в новостройках», — пояснил специалист.

К концу 2023 года предложение квартир для аренды в Москве уже сократилось в два раза, а само такое жилье стало дороже на 30-40 процентов в популярных сегментах. Так, арендные ставки в старых границах столицы выросли с 40 до 55 тысяч рублей в месяц, а в Новой Москве — с 35 до 45 тысяч рублей.

По прогнозам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, своего пика арендные ставки достигнут во второй половине лета — начале осени. В эти месяцы начинается деловой сезон, и съемные квартиры в Москве пользуются традиционно высоким спросом.

Ранее стало известно, что в столице резко вырос спрос на покупку квартир в новостройках — на 42 процента за 2023 год. Рекордной популярностью пользовались студии — интерес к этому типу жилья увеличился во всех сегментах на 71,2 процента.