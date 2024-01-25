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06:41, 25 января 2024Среда обитания

В Москве рекордно вырос спрос на один тип квартир

В Москве в 2023 году рекордно вырос спрос на квартиры-студии

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За 2023 год общие продажи квартир на первичном рынке в границах старой Москвы выросли на 42 процента. К такому выводу пришли в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». Там также оценили спрос на разные типы недвижимости и назвали самый популярный. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Выяснилось, что в 2023 году в Москве рекордно вырос спрос на студии. Интерес к данному типу жилья увеличился во всех классах жилья на 71,2 процента. В комфорт-классе — на 64,1 процента, в бизнес-классе — на 99,6 процента и в премиальном сегменте — на 255,6 процента.

По сравнению с прошлым годом в 2023 году доля студий в общем объеме разных типов квартир, выставленных на продажу, увеличилась на 7,1 процента — в комфорт-классе, на 1,5 — в премиум-классе, и только в бизнес-классе сократилась на 0,6.

В целом, в комфорт-классе основная масса продаж в 2023 году приходилась на 1-комнатные квартиры с долей 37,8 процента и студии с долей 25,9 процента. В бизнес-классе по трети спроса приходилось на 2-комнатные и 1-комнатные квартиры с долями 31,7 и 39,2 процента соответственно. В премиум-классе большим спросом пользовались 2-х и 3-комнатные квартиры с долями по 34 и 31,8 процента соответственно.

Ранее директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев предупредил, что малогабаритные квартиры в новостройках могут подорожать весной 2024 года из-за высокого спроса.

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      Екатерина Смирная
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