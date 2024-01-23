Маленькие квартиры станут менее доступными

Эксперт Родионцев: маленькие квартиры в новостройках подорожают весной

Весной 2024 года малогабаритные квартиры в новостройках могут подорожать. О том, что один вид жилья станет менее доступным, сообщили эксперты «Российской газеты».

По словам директора по развитию Est-a-Tet Романа Родионцева, цены на маленькие квартиры вырастут из-за высокого спроса. Он заявил, что от решений по уровню ключевой ставки и господдержки по ипотеке летом текущего года будет зависеть, произойдет ли бум продаж жилья осенью.

Основательница центра недвижимости M.Estate Яна Вирченко отметила, что небольшие новостройки особенно интересны молодым семьям. К примеру, студии с отделкой покупают обладатели маткапитала, чтобы в будущем передать ребенку, а до этого момента сдавать в аренду, тем самым расплачиваясь с ипотекой. Эксперт считает, что по этой причине снижения цен на такое жилье не стоит ждать.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова добавила, что маленькие квартиры популярны у арендаторов — их снимают одинокие граждане и молодые люди, решившие съехать от родителей. Также такое жилье выбирают сотрудники крупных компаний, переехавшие в новый город без семьи. Флипперы тоже заинтересованы в студиях и однокомнатных объектах, которые не требуют больших вложений в ремонт и обустройство.

Роль играет и то, что небольшое жилье дешевле больших квартир. «Большинство квартир приобретается с ипотекой, и сегодня с учетом изменений ставок бюджет покупки малогабаритного жилья более комфортен для граждан», — пояснила Дымова.

Ранее россиянам посоветовали в ближайшее время не продавать квартиры без необходимости. Эксперты считают, что выгоднее всего реализовать недвижимость получится в 2025 году, когда цены на вторичное жилье вырастут.