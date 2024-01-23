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07:53, 23 января 2024Среда обитания

Россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры

Эксперт Зварич: продать квартиру подороже получится в 2025 году

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Продавать квартиру сейчас следует лишь тем, кому срочно нужны деньги. Лучшее время, чтобы выгодно избавиться от недвижимости, назвали россиянам опрошенные «Банки.ру» эксперты.

Главный аналитик компании Богдан Зварич считает, что желающим подороже продать жилье лучше подождать до 2025 года. «В 2024 году у потенциального продавца есть два варианта — избавиться от квартиры без торга или дождаться осени», — заявил директор инвестиционной риелторско-строительной компании «Мечты в квадрате» Виталий Червяков.

По словам эксперта, больше половины покупателей жилья на вторичном рынке просят скидку в 15–20 процентов — продать без дисконта можно лишь ликвидные объекты. «Продавайте и покупайте, если нужно срочно. Если не срочно, то сейчас есть два варианта: подождать с продажей до августа-сентября или продавать без торга и искать себе вариант с хорошим торгом. Но, опять же, многие продавцы хорошей недвижимости просто сняли объекты с продажи до лучших времен», — посоветовал Червяков.

Ранее россиянам отсоветовали скупать недвижимость на зарубежных курортов из-за возможных рисков. Такие объекты, во-первых, дорогие, во-вторых, сложнее перепродаются, а их ликвидность сложно прогнозируется.

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      Нина Ташевская
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