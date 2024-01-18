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12:29, 18 января 2024Среда обитания

Россиянам посоветовали не скупать недвижимость на зарубежных курортах

Эксперты перечислили риски при покупке недвижимости за границей

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Россиянам не следует вкладываться в недвижимость на зарубежных курортах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов агентства недвижимости Homeapp.

Расположенная на курортах недвижимость, во-первых, дорогая, во-вторых, сложнее перепродается, а ее ликвидность плохо прогнозируется. Эксперты также отметили риск покупки недвижимости сегмента ультра-люкс, поскольку к моменту перепродажи объект может потерять актуальность.

При этом управлять недвижимостью эконом-класса также тяжело. При сдаче в аренду существует высокий риск столкнуться с недобросовестными квартирантами. Кроме того, такие объекты из-за плохого качества ремонта, возможно, придется постоянно ремонтировать.

Перед покупкой недвижимости россиянам посоветовали учесть состояние рынка, инвестиционный спрос, а также юридические и экономические риски. Так, на «перегретых» рынках Турции и Дубая будет сложнее продать квартиру или дом из-за разницы спроса и предложения. Следует также обратить внимание, что рынки, где приобретают недвижимость исключительно в инвестиционных целях, могут быть непредсказуемы.

Важно обратить на наличие инфраструктуры у объекта недвижимости. Желающим купить квартиру на этапе строительства необходимо учитывать, что строительство может задержаться или вовсе не состояться из-за финансовых трудностей застройщика.

Ранее стало известно, что вместо покупки недвижимости россияне стали инвестировать в валюту и облигации или класть деньги на депозит. По итогам онлайн-голосования от IRN.RU выяснилось, что почти четверть россиян в текущей ситуации предпочли бы положить деньги на депозит. Среди актуальных способов вложить средства назвали покупку валюты (20,7 процента) и облигаций (17,2 процента). О покупке недвижимости задумались 16,8 процента респондентов, акций или драгоценных металлов — 11,8 и 6,3 процента соответственно.

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      Мария Черкасова
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