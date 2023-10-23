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13:46, 23 октября 2023Экономика

Россияне назвали популярные варианты вложения денег

Россияне предпочитают класть деньги на депозит или покупать валюту и облигации

Фото: Unsplash

Россияне вместо покупки недвижимости стали инвестировать в валюту и облигации или класть деньги на депозит. Популярные варианты вложения денег назвали по итогам онлайн-голосования от IRN.RU, сообщает газета «Известия».

Почти четверть опрошенных (26 процентов) заявили, что в текущей ситуации предпочли бы положить деньги на депозит. Также среди актуальных способов вложить средства назвали покупку валюты (20,7 процента) и облигаций (17,2 процента). О покупке недвижимости задумались 16,8 процента респондентов, акций или драгоценных металлов — 11,8 и 6,3 процента соответственно.

Годом ранее вложение в недвижимость рассматривали 23 процента россиян. Реже участники опроса выбирали вклады (22,3 процента) и валюту (21,2 процента). Облигации, которые в 2023-м вошли в тройку лидеров, готовы были купить лишь 6,1 процента россиян. Самой привлекательной инвестицией граждане называют квартиру в Москве (34 процента респондентов). Также популярны вложения в недвижимость на курорте (13,8 процента) или за рубежом (11,7 процента).

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По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, депозиты всегда были альтернативой недвижимости как не особо доходный, но простой и надежный способ сохранения капитала. Облигации также надежны для инвестирования, но являются более сложным инструментом. При этом и вклады и облигации зависят от уровня ключевой ставки, которая в 2022 году упала до восьми процентов, отметил эксперт.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко предупредила, что на фоне рекордных выдач кредитов на жилье на рынке ипотеки в России появилась вероятность образования пузыря. Речь идет о ситуации, при которой большое количество заемщиков не может вовремя погашать задолженность по ипотеке. Кредитов выдается все больше, а реальные доходы населения не растут, объяснила эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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