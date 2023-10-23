Россияне назвали популярные варианты вложения денег

Россияне предпочитают класть деньги на депозит или покупать валюту и облигации

Россияне вместо покупки недвижимости стали инвестировать в валюту и облигации или класть деньги на депозит. Популярные варианты вложения денег назвали по итогам онлайн-голосования от IRN.RU, сообщает газета «Известия».

Почти четверть опрошенных (26 процентов) заявили, что в текущей ситуации предпочли бы положить деньги на депозит. Также среди актуальных способов вложить средства назвали покупку валюты (20,7 процента) и облигаций (17,2 процента). О покупке недвижимости задумались 16,8 процента респондентов, акций или драгоценных металлов — 11,8 и 6,3 процента соответственно.

Годом ранее вложение в недвижимость рассматривали 23 процента россиян. Реже участники опроса выбирали вклады (22,3 процента) и валюту (21,2 процента). Облигации, которые в 2023-м вошли в тройку лидеров, готовы были купить лишь 6,1 процента россиян. Самой привлекательной инвестицией граждане называют квартиру в Москве (34 процента респондентов). Также популярны вложения в недвижимость на курорте (13,8 процента) или за рубежом (11,7 процента).

По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, депозиты всегда были альтернативой недвижимости как не особо доходный, но простой и надежный способ сохранения капитала. Облигации также надежны для инвестирования, но являются более сложным инструментом. При этом и вклады и облигации зависят от уровня ключевой ставки, которая в 2022 году упала до восьми процентов, отметил эксперт.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко предупредила, что на фоне рекордных выдач кредитов на жилье на рынке ипотеки в России появилась вероятность образования пузыря. Речь идет о ситуации, при которой большое количество заемщиков не может вовремя погашать задолженность по ипотеке. Кредитов выдается все больше, а реальные доходы населения не растут, объяснила эксперт.