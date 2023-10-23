На рынке ипотеки в России увидели признаки пузыря

Эксперт Коваленко: на рынке ипотеки в России может образоваться пузырь

На фоне рекордных выдач кредитов на жилье на рынке ипотеки в России появилась вероятность образования пузыря. Признаки этого явления увидели опрошенные РИА Новости эксперты.

Речь идет о ситуации, при которой большое количество заемщиков не может вовремя погашать задолженность по ипотеке.

«Существует вероятность образования ипотечного пузыря. Ведь идет рост выдачи ипотечных и потребительских кредитов на первоначальный взнос, а реальные доходы не растут, что в свою очередь может привести к неуплате», — предупредила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

Со специалисткой согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его прогнозам, негативные последствия пузыря на рынке ипотеки коснутся банков и девелоперов. «Для банков и строителей наличие пузыря плохо, потому что рано или поздно им придется как-то распродавать накопленный жилой фонд. А это огромный объем жилья: примерно на следующих пять лет стабильных продаж», — пояснил эксперт.

Специалист считает, что без поддержки государства такой объем жилой недвижимости продать не получится — значит, будут аукционы, распродажи и скидки. «Возможен мини-кризис в отрасли», — допустил Емельянов.

Ранее в Центробанке заявили, что на российском рынке ипотеки нет пузыря. При этом в финансовом регуляторе считают, что на рынке есть ряд дисбалансов, которые необходимо устранить, чтобы ипотека оставалась качественной.