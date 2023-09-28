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17:40, 28 сентября 2023Среда обитания

В ЦБ рассказали об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки

В ЦБ заявили, что на рынке ипотеки нет «пузыря», но есть дисбалансы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На российском рынке ипотеки в настоящее время нет так называемого пузыря, заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, передает ТАСС. Речь идет о ситуации, при которой большое количество заемщиков не может вовремя погашать задолженность по ипотеке.

«Часто ведутся дискуссии, есть ли у нас "пузырь" в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что "пузыря" сейчас нет», — уточнила она. При этом экономист добавила, что на рынке есть ряд дисбалансов, которые необходимо устранить, чтобы ипотека оставалась качественной.

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обратились к Минстрою с просьбой запретить льготную ипотеку без временной или постоянной прописки в регионе, в котором планируется покупка жилья. Они объясняют, что чем больше власти субсидируют ипотеку, тем больше растет «пузырь» ипотечного кредитования.

Эксперты подчеркнули, что рынок уже перегрет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.

О соответствующих рисках в январе говорил депутат Госдумы Николай Арефьев. «Получилось так, что люди просто перестали зарабатывать деньги, ипотеку платить нечем, особенно большую. Надулся ипотечный пузырь», — объяснил он.

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    Мария Грушко
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