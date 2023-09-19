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12:54, 19 сентября 2023Среда обитания

Россиянам захотели запретить брать льготную ипотеку не в своем регионе

В Госдуме предложили ограничить выдачу льготной ипотеки регионом проживания
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Госдуме предложили запретить льготную ипотеку без временной или постоянной прописки в регионе, в котором планируется покупка. Большинство заемщиков, приобретая жилье в другом регионе, преследуют инвестиционные цели и не нуждаются в мерах господдержки, пишут «Известия» со ссылкой на обращение членов Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ к Минстрою.

Как следует из документа, существенным спросом среди иногородних кредиторов пользуется недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену», — говорится в письме.

В этих обстоятельствах авторы обращения предвидят возникновение ценового пузыря и призывают ограничить выдачу ипотеки без временной или постоянной регистрации в регионе покупки. «Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

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Политик убежден, что госпрограммы ипотечного кредитования не могут служить инструментом обогащения или инвестиционным механизмом. Иначе говоря, жилищная проблема способна возникнуть лишь в регионе проживания, временного или постоянного, сказал Колунов.

Ранее в институте жилищного развития «ДОМ.РФ» при участии Минфина предложили рассмотреть инициативу о выдаче дальневосточной ипотеки работающей молодежи. На данный момент такие жилищные ссуды распространяются только на молодые семьи или одиноких родителей до 36 лет.

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    Виктория Клабукова
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