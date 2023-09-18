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11:54, 18 сентября 2023Среда обитания

Работающую молодежь предложили включить в программу дальневосточной ипотеки

Россиянам до 36 лет предложили выдавать дальневосточную ипотеку

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России могут расширить параметры программы дальневосточной ипотеки под 2 процента. Предлагается включить в нее работающую молодежь возрастом до 36 лет, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы института жилищного развития «ДОМ.РФ» Виталия Мутко в Госдуму.

Авторами инициативы о выдаче дальневосточной ипотеки молодым гражданам стали депутаты от фракции «Единая Россия», а ее рассмотрением готов заняться оператор льготных программ «ДОМ.РФ» при участии Минфина.

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«Необходимо расширять меры поддержки населения с предоставлением жилья. Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных регионах страны, где не очень хорошо обстоят дела с демографической ситуацией», — заявила адресат письма, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Как отметила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова, данная инициатива позволит привлечь в регионы квалифицированные кадры. Согласно документу, среди основных целей программы стоит привлечение и удержание молодого населения в Дальневосточном федеральном округе. На данный момент такие жилищные ссуды распространяются только на молодые семьи или одиноких родителей до 36 лет.

Однако эксперты обращают внимание на закономерный рост цен на жилье после введения новых условий кредитования. «Инициатива правильная и заслуживает поддержки, но любое расширение программ льготного ипотечного кредитования обычно приводит к повышению спроса, которое девелоперы используют для увеличения цен на квартиры», — высказался член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, стоит ограничить покупку жилья по льготной ипотеке только одной квартирой для того, чтобы среди кредиторов остались лишь те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не инвесторы.

Ранее власти заявили, что к Новому году верхняя планка дальневосточной ипотеки будет увеличена до девяти миллионов рублей для заемщиков, которые приобретают жилье площадью более 60 квадратных метров. По их оценке, благодаря этой программе жилищного кредитования темп ввода жилья в регионе вырос в два раза. Кроме того, было предложено распространить программу на всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Дальнего Востока вне зависимости от их возраста.

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    Виктория Клабукова
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