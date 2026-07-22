Второй экономике Евросоюза предсказали скачок бюджетного дефицита

Bloomberg: Дефицит бюджета Франции вырастет до 5,2 процента

В 2026 году дефицит бюджета Франции достигнет 5,2 процента вместо 5 процентов, на которые рассчитывало правительство. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики станет рост издержек, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. В связи с этим агентство заметило, что внутренний спрос во Франции замедляется из-за дорожающей нефти. Из-за этого правительство снизило прогноз роста на 2026 год с 0,9 до 0,7 процента.

По прогнозам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт Франции вырастет всего на 0,6 процента в 2026 году. Это окажется самым медленным темпом за 15 лет, если не считать периода пандемии коронавируса.

По данным Евростата, в конце I квартала 2026 года отношение валового государственного долга к ВВП в еврозоне достигло 88,9 процента, хотя на конец IV квартала 2025 речь шла о 87,7 процента. Самые высокие значения продемонстрировали Греция (143,5 процента), Италия (138,9 процента) и Франция (117,6 процента).

