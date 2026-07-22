Названа страна Евросоюза с самым большим госдолгом

Евростат: Греция и Италия оказались странами с самым большим госдолгом

В конце I квартала 2026 года отношение валового государственного долга к ВВП в еврозоне достигло 88,9 процента, хотя на конец IV квартала 2025 речь шла о 87,7 процента. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В Европейском союзе соответствующий показатель вырос с 81,8 до 82,9 процента.

Самые высокие значения зафиксировали в Греции (143,5 процента), Италии (138,9 процента) и Франции (117,6 процента). В Бельгии государственный долг достиг 109,1 процента, а в Испании — 101,6 процента. Самые низкие показатели продемонстрировали Эстония (25,2 процента), Дания (26,8 процента), Болгария (28,5 процента) и Люксембург (29,2 процента).

В конце июня сообщалось, что государственный долг Франции по итогам I квартала текущего года достиг рекордных 3,536 триллиона евро/ В январе-марте он вырос на 75,6 миллиарда евро, составив 117,5 процента ВВП, что немногим меньше зафиксированных в 2021 году 117,8 процента.