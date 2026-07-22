Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:29, 22 июля 2026Экономика

Названа страна Евросоюза с самым большим госдолгом

Евростат: Греция и Италия оказались странами с самым большим госдолгом
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В конце I квартала 2026 года отношение валового государственного долга к ВВП в еврозоне достигло 88,9 процента, хотя на конец IV квартала 2025 речь шла о 87,7 процента. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В Европейском союзе соответствующий показатель вырос с 81,8 до 82,9 процента.

Самые высокие значения зафиксировали в Греции (143,5 процента), Италии (138,9 процента) и Франции (117,6 процента). В Бельгии государственный долг достиг 109,1 процента, а в Испании — 101,6 процента. Самые низкие показатели продемонстрировали Эстония (25,2 процента), Дания (26,8 процента), Болгария (28,5 процента) и Люксембург (29,2 процента).

В конце июня сообщалось, что государственный долг Франции по итогам I квартала текущего года достиг рекордных 3,536 триллиона евро/ В январе-марте он вырос на 75,6 миллиарда евро, составив 117,5 процента ВВП, что немногим меньше зафиксированных в 2021 году 117,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал свою отставку
    Московских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах
    Иран произвел массированный удар беспилотниками по базе США в Кувейте
    Товарооборот России с четвертой экономикой мира вырос на 15 процентов
    Авиацию привлекли к тушению загоревшегося после атаки ВСУ склада в Краснодаре
    Стало известно о «беснованиях» трех стран из-за России
    Стало известно о бегстве ВСУ из Малой Слободки
    В Госдуме порассуждали о судьбе нового главкома ВСУ
    Названы преимущества ежедневного употребления кофе
    Россия сохранила место среди стран-лидеров по добыче рыбы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok