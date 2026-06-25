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20:34, 25 июня 2026Экономика

Франция побила рекорд госдолга

Госдолг Франции достиг рекордных 3,536 триллиона евро
Дмитрий Воронин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Госдолг Франции по итогам первого квартала текущего года достиг рекордных 3,536 триллиона евро, впервые преодолев отметку в 3,5 триллиона евро. Об этом говорится в материалах Национального института ​статистики ​и экономических ‌исследований (INSEE).

В январе-марте показатель вырос на 75,6 миллиарда евро, составив 117,5 процента ВВП, что немногим меньше зафиксированных в 2021 году 117,8 процента.

Рост госдолга сопровождается увеличением объема денежных средств в распоряжении органов государственного управления. «В первом квартале 2026 года доля государства в общем объеме государственного долга увеличилась на 66,3 миллиарда евро после снижения на 22,6 миллиарда евро в предыдущем квартале», — подчеркнули авторы отчета.

Ранее в INSEE сообщили, что ВВП ‌Франции сократился в январе-марте в поквартальном выражении ​на 0,1 процента, хотя эксперты прогнозировали нулевую динамику. Еще более резким по сравнению с прогнозами оказалось снижение потребительских расходов в стране, составившее в апреле 0,5 процента против ожидавшихся 0,1 процента.

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