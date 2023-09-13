Власти назвали срок подъема верхней планки дальневосточной ипотеки

Минвосток: верхнюю планку дальневосточной ипотеки поднимут к Новому году

Верхняя планка дальневосточной ипотеки будет увеличена до девяти миллионов рублей к Новому году, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Его слова приводит РИА Новости.

К этому сроку будет также расширено действие программы на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Власти планируют объединить это в один правительственный акт. Кроме того, до Нового года расширят программу льготного кредитования под два процента, добавил Чекунков.

Министр отметил, что программа «Дальневосточная ипотека» позволила удвоить темп ввода жилья в регионе. Он добавил, что чем больше жилья, тем ниже становятся цены и выше — спрос. «И это главное условие привлечения людей на Дальний Восток — доступное жилье», — заключил он.

С предложением поднять верхнюю планку ипотеки для тех, кто хочет приобрести жилье площадью более 60 квадратных метров, выступил президент России Владимир Путин. После изменения условий выдача дальневосточной ипотеки может вырасти от 10 до 30 процентов, подсчитали в ВТБ и «Дом.РФ».

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать в декабре 2019 года. По ней молодые семьи могут взять кредит под два процента годовых на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Позже мера распространилась на учителей и врачей.

