Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2 % для сотрудников ОПК

Президент России Владимир Путин предложил сделать дальневосточную ипотеку популярнее среди граждан, изменив ее параметры. В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства заявил, что считает нужным расширить льготную программу, повысив верхнюю планку до девяти миллионов рублей и распространив на всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Дальнем Востоке.

Как может измениться дальневосточная ипотека

Увеличить максимальный размер кредита предлагается для заемщиков, которые планируют приобрести жилье на Дальнем Востоке площадью более 60 квадратных метров. По словам Путина, мера даст российским семьям больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке жилья или для строительства собственного дома.

Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность — мы вчера с коллегами тоже об этом говорили Владимир Путин Президент России

Президент добавил, что необходимо распространить дальневосточную ипотеку под два процента годовых на всех работников ОПК независимо от их возраста и семейного положения. Он отметил, что это станет следующим шагом в развитии программы, и напомнил, что в 2022 году возможность взять такой кредит на жилье получили учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Глава государства добавил, что изначально дальневосточной ипотекой могли воспользоваться только молодые семьи — именно с целью их поддержки создавалась программа. К настоящему моменту с помощью этого инструмента жилье приобрели более 78 тысяч семей.

Что такое дальневосточная ипотека

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в декабре 2019 года. Она подразумевает выдачу кредитов под два процента на покупку жилья на территории любого из 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Таким образом правительство планирует улучшить жилищные условия граждан и развить местный строительный рынок. Оператором выступает институт жилищного развития «ДОМ.РФ», компенсирующий банкам недополученную прибыль.

Сейчас максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей, а срок — до 242 месяцев, или более 20 лет. Ставка по ипотеке не должна превышать двух процентов, но может быть ниже. Первоначальный взнос равняется 15 процентам от стоимости жилья, допускается использование материнского капитала. В качестве залога можно оставить недвижимость в любом российском регионе.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ипотека в рамках программы предоставляется супругам не старше 35 лет, одиноким родителям не старше 35 лет с детьми младше 19 лет, участникам программ «Дальневосточный гектар» и повышения мобильности трудовых ресурсов, проработавшим на Дальнем Востоке не менее пяти лет медработникам и педагогам, а также вынужденным переселенцам с территорий Украины, ЛНР и ДНР.

В рамках программы нельзя оформить займ на погашение действующей ипотеки. Кроме того, воспользоваться таким кредитом разрешается только один раз. Если человек уже выступал созаемщиком или поручителем, он не сможет оформить на себя еще одну дальневосточную ипотеку.

На момент запуска действие программы ограничивалось 2025 годом, однако в октябре 2022-го Путин поручил правительству продлить срок до 2030 года. В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выполнении поручения и отметил, что с 2023 по 2025 год на реализацию дальневосточной ипотеки будет выделено около 70 миллиардов рублей.