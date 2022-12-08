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15:26, 8 декабря 2022Среда обитания

В России продлили одну программу льготной ипотеки

Премьер Мишустин заявил о продлении действия дальневосточной ипотеки до конца 2030 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Unsplash

Действие дальневосточной ипотеки продлили до конца 2030 года. О том, что одна из льготных программ продолжит действовать, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он заявил о продлении программы на совещании с кабмином. Мишустин добавил, что на реализацию программы в 2023-2025 годах будет направлено около 70 миллиардов рублей, из них 20 миллиардов рублей выделят в 2023 году. По словам премьер-министра, за три года действия программы гражданам выдали более 55 тысяч кредитов на покупку и строительство жилья по ставке два процента годовых.

В 2022 году программу дальневосточной ипотеки расширили. Помимо молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек с несовершеннолетним ребенком, участников программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности, теперь дальневосточной ипотекой могут воспользоваться медработники и педагоги со стажем работы не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

В сентябре ценам на дальневосточную недвижимость предрекли снижение на фоне продления программы «Дальневосточная ипотека». Эксперты считают, что такое решение позволит строительным компаниям сохранить высокие темпы ввода жилья, которое остается дорогим из-за подорожания стройматериалов и недостатка рабочей силы.

Александра Качан
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