Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ценам на дальневосточное жилье предрекли снижение

Эксперт Бондарева: дальневосточная ипотека поможет снизить цены на жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Продление программы «Дальневосточная ипотека» поможет снизить стоимость жилья. Падение цен на рынке недвижимости Дальнего Востока предрекла генеральный директор компании «Сахалинское ипотечное агентство» Елена Бондарева, пишет ТАСС.

Благодаря продлению программы строительные компании смогут сохранить высокие темпы ввода жилья. Это приведет к снижению цен, которые остаются высокими из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы после пандемии. «Решение о продлении программы льготной ипотеки позволит не только увеличить предложения от строительных фирм, но и за счет прихода новых игроков на рынок развивать конкуренцию, результатом которой станет повышение качества жилья и снижение его стоимости», —пояснила Бондарева.

Председатель совета ассоциации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко отметил, что рост стоимость жилья уже прекратился. Он ожидает, что в ближайшие два года объем предложений на рынке значительно вырастет, а застройщики начнут привлекать клиентов выгодной ценой. Заместитель гендиректора Ипотечной корпорации Бурятии Мария Башитова добавила, что Дальнему Востоку особенно нужны льготные кредиты на жилье.

Ранее в сентябре в России решили дополнительно направить 56 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Из них 16,5 миллиарда пойдет на семейную ипотеку, почти 5 миллиардов — на дальневосточную.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Венгрия прокомментировала выдачу виз россиянам
Турция назвала необоснованными обвинения по использованию в стране карт «Мир»
Турция отказалась признавать референдумы на Украине
Сирия заявила о готовности признать результаты референдумов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР
В Австрии заявили о росте стоимости отопления в среднем на 50 процентов
В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН
Австрия отказалась принимать и размещать беженцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.