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На льготную ипотеку в России дополнительно направят десятки миллиардов рублей

Премьер-министр Мишустин: на льготную ипотеку в России направят 56 миллиардов рублей

Фото: Alexander Trukhin / Unsplash

Правительство России дополнительно направит на поддержку льготных ипотечных программ десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Сумма составит более 56 миллиардов рублей. По словам Мишустина, 16,5 миллиарда пойдет на семейную ипотеку, почти 5 миллиардов — на дальневосточную.

«Правительство по поручению президента продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до семи процентов годовых», — добавил премьер-министр. Он отметил, что средства призваны помочь россиянам приобрести новое жилье и дать строительной индустрии дополнительный импульс для развития.

Ранее в сентябре в России предложили запустить новый вид ипотеки — зеленый кредит на безопасные для планеты дома. Директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына отметила, что программу следует запустить после выхода стандартов зеленого строительства многоквартирных зданий.

Александра Качан
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