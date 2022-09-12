Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Новый вид ипотеки захотели запустить в России

Банк России предложил запустить в стране зеленую ипотеку

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В России захотели запустить новый вид кредитов на жилье — «зеленую» ипотеку на безопасные для планеты дома. Подобную инициативу предложили в Банке России, пишет «Интерфакс».

По словам директора департамента корпоративных отношений Банка России Елены Курицыной, программу следует запустить после выхода стандартов «зеленого» строительства многоквартирных зданий. Эксперт уточнила, что впоследствии можно будет говорить о «зеленой» секьюритизации и «зеленых» ипотечных облигациях.

Материалы по теме:
Есть такое растение. Режиссер построил дом из материала будущего — конопли. Как это может спасти планету?
Есть такое растение.Режиссер построил дом из материала будущего — конопли. Как это может спасти планету?
27 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

В начале сентября в России утвердили «зеленый» стандарт (ГОСТ Р) строительства многоквартирных домов. Речь идет о 81 критерии, которые разработали Минстрой и институт развития «Дом.РФ» — при соответствии минимум 16 из них здание будут считать безопасным для окружающей среды. Среди нормативов указывают класс энергоэффективности А и выше, наличие предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, при оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновации устойчивого развития. Дома могут набрать максимум 163 балла, для получения «зеленого» сертификата нужно набрать более половины.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС
В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России
Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов
В Харьковской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч граждан в Россию
Германия решила продолжать помогать Украине
В Москве раскрыто число поездок на такси за день
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.