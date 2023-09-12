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09:45, 12 сентября 2023Среда обитания

Путин поднял вопрос о корректировке параметров дальневосточной ипотеки

Путин захотел скорректировать программу дальневосточой ипотеки, подняв планку

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ поднял вопрос о корректировке параметров программы дальневосточной ипотеки и повышении ее привлекательности. Об этом сообщает РИА Новости.

Высказывая свою точку зрения по данному вопросу, глава государства предложил поднять до девяти миллионов рублей планку кредита для тех, кто хочет приобрести свое жилье. «Таким образом у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что действие программы «Дальневосточная ипотека» предложили расширить и распространить на работников оборонно-промышленного комплекса независимо от их возраста и семейного статуса.

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