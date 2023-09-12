Интерес к дальневосточной ипотеке оценили

ВТБ и «Дом.РФ»: выдача дальневосточной ипотеки может вырасти на 10-30 %

Выдача дальневосточной ипотеки после изменения ее условий может вырасти от 10 до 30 процентов, сообщает РБК со ссылкой на анализы банка ВТБ и института жилищного развития «Дом.РФ».

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму займа с шести до девяти миллионов рублей для заемщиков, которые приобретают жилье площадью более 60 квадратных метров. Кроме того, было предложено распространить программу на всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Дальнего Востока вне зависимости от их возраста.

В ВТБ расширение лимита назвали закономерным шагом. В банке считают, что в результате этого спрос может вырасти на треть. Глава финансовой организации Андрей Костин также подчеркнул, что для развития проекта важно выделить отдельные социальные категории и оказать им поддержку. Это относится к работникам ОПК, отметил он. Банкир добавил, что такая инициатива может потребовать увеличения субсидирования со стороны федерального бюджета.

В «Дом.РФ» также поддержали идею увеличить кредитный лимит. Интерес в этом случае вырастет на 10 процентов в год, считают там. Лимит в шесть миллионов рублей дает участникам программы меньше свободы в выборе жилья, указали в институте жилищного развития.

Там также отметили рост средней стоимости квартир в новостройках (в среднем на 60 процентов с момента старта программы). Лимит в шесть миллионов рублей позволяет приобрести жилье площадью на 38 процентов меньше, чем на момент старта программы, указали там.

В 2020 году под установленные ограничения попадали 85 процентов новостроек, в настоящее время — только 40 процентов. Из-за этого покупателям приходится либо дольше копить, либо брать жилье меньшей площади, либо снижать размер первого взноса.

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что расширение программы поможет улучшить жилищные условия большому количеству семей. Он заявил, что ежегодно этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч семей.

В Госдуме ранее одобрили идею Владимира Путина распространить дальневосточную ипотеку на работников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. Как отметил депутат Александр Спиридонов, возраст и семейный статус не должны мешать россиянам жить в комфортных условиях.