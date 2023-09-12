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15:09, 12 сентября 2023Среда обитания

В Госдуме оценили предложение Путина расширить дальневосточную ипотеку

В Госдуме поддержали предложение Путина расширить дальневосточную ипотеку
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Госдуме одобрил инициативу президента России Владимира Путина расширить дальневосточную ипотеку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Александра Спиридонова.

«Полностью поддерживаю предложение нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина распространить дальневосточную ипотеку под 2 процента на всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Дальнем Востоке вне зависимости от их возраста», — заявил Спиридонов. Он добавил, что на предприятиях работают опытные сотрудники, многим из которых больше 35 лет. По словам депутата, доля таких работников составляет 61 процент.

Спиридонов отметил, что возраст и семейный статус не должны мешать россиянам жить в комфортных условиях. Особенно важно поддерживать сотрудников ОПК в современных реалиях.

Ранее Путин предложил повысить верхнюю планку дальневосточной ипотеки. Президент считает, что желающим приобрести жилье на Дальнем Востоке площадью свыше 60 квадратных метров нужно предоставлять до девяти миллионов рублей.

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    Александра Качан
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