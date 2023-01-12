В Госдуме предупредили о риске ипотечного пузыря в России

Депутат Арефьев заявил об угрозе из-за ипотечного пузыря в России

Закредитованность населения в России всегда была достаточно высокой, а в последние годы в стране многие были вынуждены брать ипотеку, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил, что в сейчас в стране существует угроза ипотечного пузыря.

Предпосылки

«Все к этому шло. Дело в том, что у нас значительно сократилось строительство государственного жилья, а вместе с тем скопилось большое количество погорельцев, людей, проживающих в аварийных домах. С места проблема не двигалась, поэтому люди вынуждены были брать ипотеку. Кто попадал под шестипроцентную ставку были счастливы. Остальные брали под 11,5 процента и набрали в итоге огромные суммы», — объяснил депутат.

К предпосылкам ипотечного пузыря Арефьев отнес уход с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы. Кроме того, нерешенными остались и проблемы, которые принесла пандемия коронавируса: отсрочка по ипотеке помогала какое-то время, но она быстро закончилась.

Получилось так, что люди просто перестали зарабатывать деньги, ипотеку платить нечем, особенно большую. Надулся ипотечный пузырь Николай Арефьев депутат Госдумы

Сообщения о рекордном уровне строительства жилья за 2022 год собеседник «Ленты.ру» назвал не совсем корректными. Ошибка здесь кроется, скорее, в бюрократических трактовках.

«Решение правительства о газификации только зарегистрированного жилья дало толчок к тому, что строения, стоявшие незарегистрированными десятки лет, начали регистрировать. А жилье у нас считается как раз по регистрации, а не по строительству. Так что именно строительство никаких рекордов на самом деле не было, чуда не произошло», — подчеркнул Арефьев.

Последствия

Ипотечные платежи сейчас очень большие. Они и раньше-то были высокими. Не знаю последних цифр, но то, что пузырь нарастал и кризис неплатежей должен был наступить, — очевидно. Пузырь начинает лопаться и выходить из этой проблемы будет непросто. Без государственных инвестиций мы ее не решим Николай Арефьев депутат Госдумы

Ипотечный пузырь, по словам депутата, грозит разорением строительных фирм и ростом числа недостроев.

«В сложном положении, естественно, окажутся и банки. Конечно, ЦБ будет помогать в разрешении ситуации, но кризис неплатежей ударит и по строительному бизнесу, и по банковской сфере», — заключил Арефьев.

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в беседе с «Известиями» заявила, что видит признаки пузыря на российском рынке ипотечного кредитования.

Появление этих признаков связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье. Розенцвет пояснила, что в секторах, где происходит падение цен, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут приводить к отказу заемщиков платить по кредитам. Особенно это касается программ, допускающих низкий первоначальный взнос.