На российском рынке ипотеки увидели признаки пузыря

«Известия»: глава НРА Розенцвет заявила, что видит признаки пузыря на рынке ипотеки

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в беседе с «Известиями» заявила, что видит признаки пузыря на российском рынке ипотечного кредитования.

Появление этих признаков связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье. Розенцвет пояснила, что в секторах, где происходит падение цен, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут приводить к отказу заемщиков платить по кредитам. Особенно это касается программ, допускающих низкий первоначальный взнос.

При сохранении этого требования на уровне 20–30 процентов риски пузыря снижаются. Однако если используются более низкие пороги или применяются схемы по искусственному снижению этого размера, в том числе через потребительский кредит, это может вызвать дефолт, неплатежеспособность со стороны покупателей жилья.

Однако ситуация пока некритична, так как большинство банков довольно качественно относятся к оценке кредитоспособности заемщиков. И цена на недвижимость упала еще не так сильно, чтобы продолжать платить ипотеку было невыгодно.

По прогнозу гендиректора НРА, в 2023 году ожидается снижение цен на квадратный метр на уровне трех-пяти процентов. Льготная ипотечная программа поддержит рынок, а затем ситуация стабилизируется.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предрек в России скидки на вторичное жилье из-за снижения числа покупателей. По его словам, в ближайшем будущем собственники жилья начнут продавать его с дисконтом, так как покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, «и такая ситуация пока будет сохраняться».