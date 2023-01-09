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05:56, 9 января 2023Среда обитания

На российском рынке ипотеки увидели признаки пузыря

«Известия»: глава НРА Розенцвет заявила, что видит признаки пузыря на рынке ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в беседе с «Известиями» заявила, что видит признаки пузыря на российском рынке ипотечного кредитования.

Появление этих признаков связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье. Розенцвет пояснила, что в секторах, где происходит падение цен, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут приводить к отказу заемщиков платить по кредитам. Особенно это касается программ, допускающих низкий первоначальный взнос.

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При сохранении этого требования на уровне 20–30 процентов риски пузыря снижаются. Однако если используются более низкие пороги или применяются схемы по искусственному снижению этого размера, в том числе через потребительский кредит, это может вызвать дефолт, неплатежеспособность со стороны покупателей жилья.

Однако ситуация пока некритична, так как большинство банков довольно качественно относятся к оценке кредитоспособности заемщиков. И цена на недвижимость упала еще не так сильно, чтобы продолжать платить ипотеку было невыгодно.

По прогнозу гендиректора НРА, в 2023 году ожидается снижение цен на квадратный метр на уровне трех-пяти процентов. Льготная ипотечная программа поддержит рынок, а затем ситуация стабилизируется.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предрек в России скидки на вторичное жилье из-за снижения числа покупателей. По его словам, в ближайшем будущем собственники жилья начнут продавать его с дисконтом, так как покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, «и такая ситуация пока будет сохраняться».

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Марина Совина
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