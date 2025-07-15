Белорусский футболист польской «Легии» отказался ехать на матч в Казахстан из-за политики

Белорус Шкурин из «Легии» отказался ехать на матч в Казахстан из-за политики

Белорусский футболист польской «Легии» Илья Шкурин отказался ехать на матч в Казахстан из-за политики. Об этом сообщает Weszlo.

Футболист опасается, что белорусские власти могут повлиять на службы безопасности Казахстана и доставить ему неприятности. Таким образом, он не примет участия в игре против «Актобе».

В первом матче «Легия» одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра состоится 17 июля в Актобе.

Ранее Шкурина лишили отсрочки от службы в армии после отказа выступать за сборную Белоруссии. Он объяснял свое решение тем, что не желает представлять интересы команды при режиме президента Александра Лукашенко.