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21:08, 15 июля 2025Спорт

Белорусский футболист польской «Легии» отказался ехать на матч в Казахстан из-за политики

Белорус Шкурин из «Легии» отказался ехать на матч в Казахстан из-за политики
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stanislaw Klepka / Globallookpress.com

Белорусский футболист польской «Легии» Илья Шкурин отказался ехать на матч в Казахстан из-за политики. Об этом сообщает Weszlo.

Футболист опасается, что белорусские власти могут повлиять на службы безопасности Казахстана и доставить ему неприятности. Таким образом, он не примет участия в игре против «Актобе».

В первом матче «Легия» одержала победу со счетом 1:0. Ответная игра состоится 17 июля в Актобе.

Ранее Шкурина лишили отсрочки от службы в армии после отказа выступать за сборную Белоруссии. Он объяснял свое решение тем, что не желает представлять интересы команды при режиме президента Александра Лукашенко.

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