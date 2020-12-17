Футболиста ЦСКА лишили отсрочки от армии за отказ играть за сборную Белоруссии

Нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина лишили отсрочки от службы в армии после отказа выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает «Прессбол».

Фамилия футболиста была исключена из состава национальной команды (в том числе и молодежной сборной) на 2021 год. Решение было принято на основе отказа 21-летнего игрока прибыть в расположение молодежной сборной Белоруссии. Таким образом, согласно законам Белоруссии, Шкурин не сможет более претендовать на отсрочку от призыва.

16 декабря агент игрока заявил, что представители Белорусской федерации футбола пытались шантажировать Шкурина. Футболисту угрожали «забрать в армию» за отказ выступать за молодежную команду.

11 декабря стало известно, что Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношении игрока санкции за неявку в расположение молодежной сборной страны.

15 августа в аккаунте Шкурина в Instagram была опубликована запись об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за нежелания представлять интересы команды при режиме президента Александра Лукашенко.

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