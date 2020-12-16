Футболиста ЦСКА захотели забрать в армию за отказ играть за сборную Белоруссии

Нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина захотели забрать в армию за отказ играть за сборную Белоруссии. Об этом изданию «Белсат» сообщил футбольный агент Валерий Исаев.

Исаев, представляющий интересы Шкурина, заявил, что руководство Белорусской федерации футбола пыталось шантажировать форварда. «Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», — добавил агент.

11 декабря появилась информация о том, что Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношении игрока санкции за неявку в расположение молодежной сборной страны. В УЕФА ответили, что им необходима дополнительная информация по этому вопросу.

15 августа в аккаунте Шкурина в Instagram была опубликована запись об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за нежелания представлять интересы команды при режиме президента Александра Лукашенко.