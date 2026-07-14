Китай отреагировал на возобновление морской блокады Ирана

Представитель МИД КНР Цзянь раскритиковал возобновление морской блокады Ирана

Возобновление морской блокады Ирана наносит ущерб судоходству в акватории Ормузского пролива, необходимо как можно скорее нормализовать ситуацию. С критикой решения властей США выступил представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Линь Цзянь, его слова приводит Bloomberg.

Обеим сторонам конфликта стоит проявлять рациональность и сдержанность. Возобновление ракетных атак и блокады Ормузского пролива не способствует скорому заключению мирной сделки между США и Ираном, констатировал Цзянь. «Китай глубоко обеспокоен возобновлением военного конфликта в регионе Персидского залива», — резюмировал он.

Временного перемирия, напомнил Цзянь, удалось добиться с большим трудом. Очередная эскалация в регионе мешает достичь прогресса в мирных переговорах, заключил представитель китайского МИДа. «Китай призывает соответствующие стороны прислушаться к решительным международным и региональным призывам к миру», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана в понедельник, 13 июля. Поводом для такого решения послужили ракетные атаки Тегерана на иностранные танкеры, следовавшие через Ормузский пролив. На этом фоне глава Белого дома заявил о введении 20-процентных пошлин за проход судов через акваторию ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Мера, по его словам, продиктована растущими тратами США на обеспечение безопасности в регионе.