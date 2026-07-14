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16:10, 14 июля 2026Мир

Лавров напомнил о договоренностях Анкориджа

Лавров напомнил о договоренностях Анкориджа, оценивая перспективы соглашения США и Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже договоренностях, оценивая перспективы соглашения США и Ирана. Его слова передает ТАСС.

«Я не могу судить о том, как Соединенные Штаты будут к той или иной договоренности заключенной с их участием относиться, но я понимаю, там есть сложности, там есть внутриполитические проблемы, не без этого. В этой ситуации, конечно, очень трудно прогнозировать что-либо о путях или о возможности реализации того, о чем мы говорили в США», — заявил глава МИД.

Таким образом он оценил реализацию будущих договоренностей США и Ирана, приведя в пример итоги саммита на Аляске, где договоренности были достигнуты, однако не были реализованы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп допустил возможность пересмотра достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине.

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