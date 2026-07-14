В Раде высказались о готовности уволить главу Минобороны

Василевская-Смаглюк: Парламентарии из партии «Слуга народа» не готовы уволить Федорова

Нардепы от фракции «Слуга народа» не готовы уволить главу Минобороны Михаила Федорова. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Собралось очень много народных депутатов, которые заявляли, что не готовы увольнять Федорова с должности», — высказалась она.

По словам депутата, вопросу увольнения Федорова было посвящено мини-заседание фракции в Верховной Раде.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые анонсировал смену политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева. Василевская-Смаглюк позже раскрыла, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть снят со своей должности и назначен на пост министра обороны.