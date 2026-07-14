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16:05, 14 июля 2026Авто

Экстремальные ливни смыли трассу в российском регионе

Экстремальные ливни смыли трассу в Бурятии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Экстремальные ливни смыли трассу в Бурятии. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о нескольких участках дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо — они буквально ушли под воду.

В результате ЧП движение приостановили, а в Муйском округе ввели режим повышенной готовности. Между тем специалисты пока не могут приступить к ремонту дороги, поскольку осадки не прекращаются.

Ранее сообщалось, что федеральная трасса Р-504 «Колыма» стала уходить под землю после резкого потепления. Дорогу сильно размыло: в сторону якутской Хандыги некоторые участки стали почти непроходимыми, а на участке между поселками Герба и Омсукчан Магаданской области в грязи застряли около десяти фур.

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