Экстремальные ливни смыли трассу в российском регионе

Экстремальные ливни смыли трассу в Бурятии

Экстремальные ливни смыли трассу в Бурятии. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о нескольких участках дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо — они буквально ушли под воду.

В результате ЧП движение приостановили, а в Муйском округе ввели режим повышенной готовности. Между тем специалисты пока не могут приступить к ремонту дороги, поскольку осадки не прекращаются.

Ранее сообщалось, что федеральная трасса Р-504 «Колыма» стала уходить под землю после резкого потепления. Дорогу сильно размыло: в сторону якутской Хандыги некоторые участки стали почти непроходимыми, а на участке между поселками Герба и Омсукчан Магаданской области в грязи застряли около десяти фур.