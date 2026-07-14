Экстремальные ливни смыли трассу в российском регионе

Экстремальные ливни смыли трассу в Бурятии. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.
Речь идет о нескольких участках дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо — они буквально ушли под воду.
В результате ЧП движение приостановили, а в Муйском округе ввели режим повышенной готовности. Между тем специалисты пока не могут приступить к ремонту дороги, поскольку осадки не прекращаются.
Ранее сообщалось, что федеральная трасса Р-504 «Колыма» стала уходить под землю после резкого потепления. Дорогу сильно размыло: в сторону якутской Хандыги некоторые участки стали почти непроходимыми, а на участке между поселками Герба и Омсукчан Магаданской области в грязи застряли около десяти фур.