Трассу «Колыма» размыло после резкого потепления

Федеральная трасса Р-504 «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дорогу сильно размыло: в сторону якутской Хандыги отдельные участки стали практически непроходимыми, а на дороге между поселками в Магаданской области Герба и Омсукчан в грязи застряли около десяти фур. У населенного пункта Артык в Якутии трассу затопило.

Водители жалуются, что дорога превращается в болото: еще 11 июня на трассе шел снег, а спустя несколько дней температура резко выросла, из-за чего дорожное полотно стало труднопроходимым. Ситуацию усугубляет вечная мерзлота: когда верхний слой резко оттаивает, покрытие теряет прочность и начинает проседать. В ближайшие дни ситуация на дороге может ухудшиться, поскольку синоптики прогнозируют потепление до плюс 20 градусов Цельсия.

Местные жители опасаются, что без ремонта трассы Магаданская область и часть Якутии могут остаться без нормального автомобильного сообщения. По дороге в регион доставляют продукты, топливо и другие грузы.

Ранее стало известно, что на трассе «Колыма» по итогам 2025 года число пострадавших из-за аварий выросло на 15 процентов — до 39 человек. Местные жители связывают это в том числе с проклятьем от заключенных, которые строили эту дорогу.