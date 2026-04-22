Рост числа аварий на трассе «Колыма» увязали с вековым проклятьем

Число пострадавших в ДТП на трассе «Колыма» выросло на 15 % за год

На трассе «Колыма» (Р-504) выросло количество аварий. По итогам 2025 года число пострадавших выросло на 15 процентов — до 39 человек, пишет Shot. Местные жители связывают это, в том числе, с проклятьем от заключенных, которые строили эту дорогу и погибли.

По легенде, проклятье действует в течение ста лет: с 1932 по 2032 год. По словам местных жителей, на трассе есть и аномальные зоны. Одна из самых известных — «Чертовы ворота» на 700–900-м километрах от Магадана. Водители утверждают, что там машины внезапно снижают скорость, а некоторых словно «выталкивает» с дороги.

Впрочем, это суеверия. В действительности трасса небезопасна из-за рельефа и погодных условий. Дорога проложена в условиях вечной мерзлоты: почва там нестабильная, грунт может проваливаться. Кроме того, дорогу может размывать после дождя или весеннего паводка. Еще там очень пыльно, а на некоторых участках попросту отсутствует асфальт.

До 2031 года реконструкция участка Колымы в Магаданской области и в Якутии включена в перечень приоритетных дорожных работ.

Федеральная автодорога «Колыма» — проложена между Магаданом и Якутском, ее протяженность свыше двух тысяч километров. Ее начали строить в 1930-х, в том числе, силами заключенных.