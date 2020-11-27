Белорусский тренер ЦСКА высказался об отказе соотечественника играть за сборную

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о решении форварда армейцев Ильи Шкурина не выступать за сборную Белоруссии. Об этом он рассказал на канале Nobel в YouTube.

Специалист раскритиковал соотечественника, отметив, что футболист играет для простых людей, а не для главы федерации или президента страны. Гончаренко также добавил, что не комментирует ситуацию в Белоруссии, так как находится за пределами республики и не может объективно оценивать происходящее. При этом Гончаренко отметил, что осуждает избиение мирных жителей силовиками.

15 августа в аккаунте Шкурина в Instagram появилась запись об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за «нежелания представлять интересы команды при режиме Лукашенко».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными.