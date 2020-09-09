Фаната ЦСКА отлучили от футбола из-за поддержки протестов в Белоруссии

Савеловский суд Москвы запретил год ходить на стадион фанату ЦСКА Дмитрию Голембевскому из-за поддержки протестов в Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отлученный от футбола Голембевский во время матча второго тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Тамбовом» вывесил бело-красно-белый флаг и скандировал лозунг «Жыве Беларусь». Его признали виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Кроме того, болельщика оштрафовали на три тысячи рублей.

Во время суда Голембевский заявил, что хотел проявить солидарность с жертвами произвола со стороны белорусской милиции, отмечает «Медиазона». Он отметил, что не считает свои действия правонарушением.

После матча между ЦСКА и «Тамбовом», завершившегося со счетом 2:1, несколько болельщиков армейцев были задержаны за кричалки «Жыве Беларусь!». Фанаты стали скандировать их после забитого белорусским нападающим Ильей Шкуриным победного гола в ворота соперника.