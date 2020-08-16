Фанатов ЦСКА задержали за поддержку протестов в Белоруссии

Фанатов московского ЦСКА задержали за поддержку протестов в Белоруссии на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев.

По словам адвоката, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь!», которые болельщики стали скандировать после забитого белорусским нападающим Ильей Шкуриным победного гола в ворота соперника. Он добавил, что фанатам грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время, так как полиция расценила выкрики как политические лозунги.

15 августа ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1. Подопечные Виктора Гончаренко одержали две победы в двух матчах и с шестью очками занимают второе место в таблице чемпионата.

9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста, вызванные недовольством граждан итогами выборов. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.