Белорусский тренер ЦСКА прокомментировал протесты в стране

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал протесты в Белоруссии. Его слова в субботу, 15 августа, приводит pressball.by.

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его», — заявил Гончаренко.

Также белорусский специалист рассказал, что пытался проголосовать на президентских выборах в посольстве страны в Москве. Ему это не удалось, так как поток желающих попасть на избирательный участок был слишком велик. «Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», — отметил Гончаренко.

15 августа ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Команда Гончаренко одержала две победы в двух матчах и с шестью очками занимает второе место в таблице чемпионата.

9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста, вызванные недовольством граждан итогами выборов. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.