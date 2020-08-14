Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил свою форму офицера милиции и в стихах обратился к белорусским силовикам. Видео доступно в его Instagram.

По словам Залевского, как бывший офицер, он не может смотреть без слез на происходящее в стране. «Присяги вспомните слова. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья. Задумайтесь, в кого вы направляете дубину, переступить через простых людей нельзя», — написал он.

13 августа в сети появились видео с выбрасывающими форму белорусскими силовиками. Они заявляли, что давали присягу народу и им стыдно за тех, кто выполняет приказы о жестоком разгоне протестующих.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты и столкновения с ОМОНом из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов. Протесты разгоняются с помощью спецсредств.

Залевский стал гендиректором БАТЭ в марте этого года. До этого он проходил службу в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.