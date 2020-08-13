Бывший футболист сборной Белоруссии обратился к силовикам

Бывший вратарь сборной Белоруссии и тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и призвал их прекратить насилие. Публикация доступна в Instagram бывшего спортсмена.

41-летний Хомутовский подчеркнул, что право на мирный протест предусмотрено белорусской конституцией. Он отметил, что некоторые силовики уже «взяли кровь на руки», и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов. «Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства не применять силу против мирных граждан своей страны», — заключил Хомутовский.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Официально подтверждена гибель двух человек.

Хомутовский — чемпион Белоруссии в составе БАТЭ. За свою карьеру он успел поиграть в чемпионатах Румынии, Германии и России. На счету голкипера 26 матчей в составе национальной команды.