Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах

Нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

28-летний форвард арестован на семь суток. Сорока — не первый спортсмен, задержанный в ходе беспорядков в Белоруссии. Под арестом также находится и боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кудин.

Протестующие требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Согласно официальным данным, политик 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники акций применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.

Сорока известен по выступлениям за бельгийский «Локерен» и минское «Динамо». В составе сборной Белоруссии нападающий провел 14 матчей и забил семь голов.